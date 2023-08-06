Бабаев охарактеризовал умершего Мандрыкина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на смерть экс-вратаря клуба Вениамина Мандрыкина.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким. Большое горе, когда уходят в таком возрасте. В случае с Веней это двойная трагедия, потому что на его долю и на долю его семьи с 2010 года выпало очень сложное испытание.

Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал. Оставался собой до самого конца.

Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон», – сказал Бабаев.