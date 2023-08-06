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    Бабаев охарактеризовал умершего Мандрыкина

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на смерть экс-вратаря клуба Вениамина Мандрыкина.

    «Хочу выразить соболезнования родным и близким. Большое горе, когда уходят в таком возрасте. В случае с Веней это двойная трагедия, потому что на его долю и на долю его семьи с 2010 года выпало очень сложное испытание.

    Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал. Оставался собой до самого конца.

    Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон», – сказал Бабаев.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 15:38
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