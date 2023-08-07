Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин отреагировал на смерть Мандрыкина

7 августа 2023, 07:32

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что умер Вениамин Мандрыкин.

  • Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год. Он умер от инфаркта.
  • Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево. С тех пор Вениамин был прикован к кровати.

«Вениамин Мандрыкин умер. В 41 год от инфаркта, но дело, конечно, не в кардиопроблемах, а в том состоянии, в котором Вениамин провел последние 12 (почти) лет своей жизни.

Состояние, которое неизбежно приводит не к тем, так к другим не совместимым с жизнью проблемам. Мандрыкин разбился на машине, решив умчаться от милиции.

Перелом шейного позвонка и травма спинного мозга. Это разделило его жизнь в один момент примерно пополам. В юном возрасте он уже был подающим большие надежды игроком. Его карьера примерно уместилась в эти 12 лет.

А потом в один день она закончилась. Жизнь перевернулась. И продлилась еще примерно те же 12 лет в кровати. В которой он оказался навсегда, а за день до этого был веселым красивым парнем, при деньгах, при друзьях, все, что к этому прилагается.

Один момент, который все перевернул. Я не готов морализировать на эту тему. Все и так ясно. В своем безнадежном положении Вениамин держался очень достойно. Представить себя на его месте невозможно.

Но именно такая попытка приводит к максимальному сочувствию. Посмотрите в эти дни фильм Аменабара «Море внутри». С Бардемом в главной роли. Кино знаменитое, многажды заслуженно награжденное.

Герой этого фильма не копия и не ролевая модель Вениамина. Но это поможет понять бездонность этой драмы. Фильм не страшный. Посмотрите. Он 2004 года; возможно, Мандрыкин его тоже смотрел», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Мандрыкин Вениамин Уткин Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
4
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
3
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
10
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
4
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
9
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+