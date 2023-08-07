Уткин отреагировал на смерть Мандрыкина

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что умер Вениамин Мандрыкин.

Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год. Он умер от инфаркта.

Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево. С тех пор Вениамин был прикован к кровати.

«Вениамин Мандрыкин умер. В 41 год от инфаркта, но дело, конечно, не в кардиопроблемах, а в том состоянии, в котором Вениамин провел последние 12 (почти) лет своей жизни.

Состояние, которое неизбежно приводит не к тем, так к другим не совместимым с жизнью проблемам. Мандрыкин разбился на машине, решив умчаться от милиции.

Перелом шейного позвонка и травма спинного мозга. Это разделило его жизнь в один момент примерно пополам. В юном возрасте он уже был подающим большие надежды игроком. Его карьера примерно уместилась в эти 12 лет.

А потом в один день она закончилась. Жизнь перевернулась. И продлилась еще примерно те же 12 лет в кровати. В которой он оказался навсегда, а за день до этого был веселым красивым парнем, при деньгах, при друзьях, все, что к этому прилагается.

Один момент, который все перевернул. Я не готов морализировать на эту тему. Все и так ясно. В своем безнадежном положении Вениамин держался очень достойно. Представить себя на его месте невозможно.

Но именно такая попытка приводит к максимальному сочувствию. Посмотрите в эти дни фильм Аменабара «Море внутри». С Бардемом в главной роли. Кино знаменитое, многажды заслуженно награжденное.

Герой этого фильма не копия и не ролевая модель Вениамина. Но это поможет понять бездонность этой драмы. Фильм не страшный. Посмотрите. Он 2004 года; возможно, Мандрыкин его тоже смотрел», – написал Уткин в своем телеграм-канале.