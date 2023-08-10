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    Игроки ЦСКА попрощались с Мандрыкиным на «ВЭБ Арене»

    Сегодня, 10 августа, в Москве прошла церемония прощания с экс-вратарем ЦСКА Вениамином Мандрыкиным.

    Церемонию на «ВЭБ Арене» посетили футболисты и тренеры московского клуба.

    Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.

    • Мандрыкина не стало на прошлой неделе. Спортсмену был 41 год.
    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

    Фото: «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.08.2023 14:40
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6456

      subbotaspartak 10 августа, 17:01

      Старые Спартачи с Вами... с Ним...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      лошадка35 10 августа, 14:59

      Никому не пожелаешь такой судьбы, которую своими руками сотворил Мандрыкин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +775

      OBOLEV > лошадка35 10 августа, 16:41

      можно поподробнее ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6456

      subbotaspartak > OBOLEV 10 августа, 17:04

      С такой аватарой ты зачем на поминальную страницу зашёл, д.бил?
      Какие с.ка подробности?
      Кони Вы где?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +449

      лошадка35 > OBOLEV 10 августа, 19:27

      Гугл в помощь

      0
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