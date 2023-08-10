Игроки ЦСКА попрощались с Мандрыкиным на «ВЭБ Арене»

Сегодня, 10 августа, в Москве прошла церемония прощания с экс-вратарем ЦСКА Вениамином Мандрыкиным.
Церемонию на «ВЭБ Арене» посетили футболисты и тренеры московского клуба.
Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.
- Мандрыкина не стало на прошлой неделе. Спортсмену был 41 год.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.
Фото: «Чемпионат».
Источник: «Чемпионат»