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Игроки ЦСКА попрощались с Мандрыкиным на «ВЭБ Арене»

10 августа 2023, 14:40
5

Сегодня, 10 августа, в Москве прошла церемония прощания с экс-вратарем ЦСКА Вениамином Мандрыкиным.

Церемонию на «ВЭБ Арене» посетили футболисты и тренеры московского клуба.

Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.

  • Мандрыкина не стало на прошлой неделе. Спортсмену был 41 год.
  • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
  • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
  • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

Фото: «Чемпионат».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мандрыкин Вениамин
Комментарии (5)
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лошадка35
1691668755
Никому не пожелаешь такой судьбы, которую своими руками сотворил Мандрыкин.
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subbotaspartak
1691676077
Старые Спартачи с Вами... с Ним...
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