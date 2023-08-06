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    • Моссаковский: «Мандрыкин 13 лет расплачивался за беспечность»

    Моссаковский: «Мандрыкин 13 лет расплачивался за беспечность»

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский опубликовал пост в связи со смертью бывшего игрока ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

    «Не стало Вени Мандрыкина. Ужасная история от начала до конца. Большой, сильный, уральский парень, он оказался на больничной койке еще до 30. 13 лет расплачиваясь за собственную беспечность.

    Тогда с Веней в машине были еще четверо. Две девушки сильно пострадали. Я надеюсь, у них сейчас все хорошо.

    Я хорошо помню, как Мандрыкин играл. В первую очередь, в ЦСКА и в «Алании». И он был одним из немногих игроков газзаевского ЦСКА, которые регулярно останавливались после матчей для интервью. Для меня как для юнкора «Футбольного клуба» это было важно.

    Вот по тем интервью и по оставшимся в памяти игровым моментам и буду вспоминать Мандрыкина в первую очередь. Не по больничной койке. Светлая память», – написал журналист.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    06.08.2023 18:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 6 августа, 22:17

      Светлая память.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 6 августа, 21:37

      Моссаковский или ИдиЁт, или Д.Б!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2327

      Dr.Metal > odessakmv 6 августа, 22:07

      Вениамин действительно сам виноват в произошедшем. Большое превышение скорости, все эти игры до добра не доводят

      2
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > odessakmv 7 августа, 00:28

      а еслиб он убил всех кто с ним ехал? у меня сосед так сел, девушку свою убил, сидела рядом. вот теперь уже пятая ходка, так и сидит с перерывами небольшими, хер его знает что лучше? у него в глазах тоска и готов убить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > Ziklop 7 августа, 07:42

      Причем здесь все это в день смерти человека????

      0
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > Dr.Metal 7 августа, 07:42

      Причем здесь все это в день смерти человека????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 6 августа, 19:32

      Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины.
      Дон Корлеоне
      — из книги "Крестный отец "

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