Моссаковский: «Мандрыкин 13 лет расплачивался за беспечность»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский опубликовал пост в связи со смертью бывшего игрока ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

«Не стало Вени Мандрыкина. Ужасная история от начала до конца. Большой, сильный, уральский парень, он оказался на больничной койке еще до 30. 13 лет расплачиваясь за собственную беспечность.

Тогда с Веней в машине были еще четверо. Две девушки сильно пострадали. Я надеюсь, у них сейчас все хорошо.

Я хорошо помню, как Мандрыкин играл. В первую очередь, в ЦСКА и в «Алании». И он был одним из немногих игроков газзаевского ЦСКА, которые регулярно останавливались после матчей для интервью. Для меня как для юнкора «Футбольного клуба» это было важно.

Вот по тем интервью и по оставшимся в памяти игровым моментам и буду вспоминать Мандрыкина в первую очередь. Не по больничной койке. Светлая память», – написал журналист.