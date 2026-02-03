Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»

Обмен полузащитника Н’Голо Канте в «Фенербахче» на переход в «Аль-Иттихад» нападающего Юссефа Эн-Несири сорвался.
Соглашение о сделке было достигнуто устно. Однако из-за проблем с документами, поданными перед закрытием трансферного окна, ФИФА не согласилась на ее проведение и отклонила апелляции клубов.
«Аль-Иттихад» также должен был получить 4 миллиона евро, если бы обмен состоялся.
- 28-летний Эн-Несири в этом сезоне провел за турецкий клуб 27 матчей, забил 8 голов, сделал 1 ассист.
- 34-летний Канте в текущем сезоне сыграл в саудовской команде 26 встреч, отметился 2 голами и 1 передачей.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X