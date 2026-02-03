Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»

Обмен полузащитника Н’Голо Канте в «Фенербахче» на переход в «Аль-Иттихад» нападающего Юссефа Эн-Несири сорвался.

Соглашение о сделке было достигнуто устно. Однако из-за проблем с документами, поданными перед закрытием трансферного окна, ФИФА не согласилась на ее проведение и отклонила апелляции клубов.

«Аль-Иттихад» также должен был получить 4 миллиона евро, если бы обмен состоялся.