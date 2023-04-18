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    Мандрыкин отреагировал на украинские санкции: «Порадовали меня, конечно»

    Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями в связи с попаданием в санкционный список Украины.

    – Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно.

    Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

    Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там всe было нормально.

    Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины.

    – Влияют ли санкции на поставку лекарств для вас?

    – В России всe есть. Но даже если бы чего‑то не хватало, мне было бы всe равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать.

    • Под ограничения попали 5 бывших и действующих футболистов.
    • Срок действия санкций – 50 лет.
    • Мандрыкин уже более 10 лет является инвалидом.
    • Он попал в ДТП и сломал позвоночник, повредив спинной мозг.

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    Источник: «Матч ТВ»

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