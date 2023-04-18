Мандрыкин отреагировал на украинские санкции: «Порадовали меня, конечно»

Экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями в связи с попаданием в санкционный список Украины.

– Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно.

Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там всe было нормально.

Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины.

– Влияют ли санкции на поставку лекарств для вас?

– В России всe есть. Но даже если бы чего‑то не хватало, мне было бы всe равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать.