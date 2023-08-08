Стали известны результаты вскрытия тела Мандрыкина

Патологоанатомы подтвердили, что Вениамин Мандрыкин умер вследствие проблем с сердцем.

«Вскрытие было вчера, диагноз подтвердили. На фоне продолжительной болезни не выдержало сердце», – сказала сестра экс-футболиста Жанна Мандрыкина.