Стали известны результаты вскрытия тела Мандрыкина

Патологоанатомы подтвердили, что Вениамин Мандрыкин умер вследствие проблем с сердцем.
«Вскрытие было вчера, диагноз подтвердили. На фоне продолжительной болезни не выдержало сердце», – сказала сестра экс-футболиста Жанна Мандрыкина.
- Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год.
- Сообщалось, что он умер от инфаркта.
- Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево. С тех пор Вениамин был прикован к кровати.
- Его похоронят в четверг, 10 августа, на Химкинском кладбище.
Источник: «Матч ТВ»