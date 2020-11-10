Мандрыкин: «20 лет назад мог уехать во Францию. Очень рад, что не сложилось»

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал о том, как мог перейти в «Бордо» в 2000 году.
«20 лет назад была возможность уехать во Францию. Не сложилось, и очень этому рад. В «Бордо» всe равно звали не первым номером, а в «Алании» я заиграл так, что получил приглашение от ЦСКА, главного клуба в жизни.
Столько титулов, регалий выиграл – какие могут быть сожаления?! Считаю, что в футболе я себя, несмотря ни на что, реализовал.
2003-й – лучший год в карьере. Большинство матчей сезона провeл. Первый раз чемпионом России стал, за сборную сыграл. Сын родился», – сказал Мандрыкин в интервью «Чемпионату».
- В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и с тех пор не может самостоятельно передвигаться.
- Вратарь с 2001 по 2010 год числился в ЦСКА.
- За московский клуб Мандрыкин сыграл в 69 матчах.
Источник: «Чемпионат»