Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Мандрыкин: «20 лет назад мог уехать во Францию. Очень рад, что не сложилось»

    Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал о том, как мог перейти в «Бордо» в 2000 году.

    «20 лет назад была возможность уехать во Францию. Не сложилось, и очень этому рад. В «Бордо» всe равно звали не первым номером, а в «Алании» я заиграл так, что получил приглашение от ЦСКА, главного клуба в жизни.

    Столько титулов, регалий выиграл – какие могут быть сожаления?! Считаю, что в футболе я себя, несмотря ни на что, реализовал.

    2003-й – лучший год в карьере. Большинство матчей сезона провeл. Первый раз чемпионом России стал, за сборную сыграл. Сын родился», – сказал Мандрыкин в интервью «Чемпионату».

    • В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и с тех пор не может самостоятельно передвигаться.
    • Вратарь с 2001 по 2010 год числился в ЦСКА.
    • За московский клуб Мандрыкин сыграл в 69 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Mityai90 1 час назад

      Рад быть инвалидом, эх Веня, уедь во Францию и глядишь ходил бы сейчас на своих двоих.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3104

      solodealer > Mityai90 21 минуту назад

      Не на поле же в игре за ЦСКА его машина сбила??!!!
      От судьбы не уйдёщь, хоть в деревню из столицы сбеги... Или Вы утверждаете, что во Франции В ПРИНЦИПЕ жизнь бесзопаснее? Не слышали случайно - там учителям головы отрезают?))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80428
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru