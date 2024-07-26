Сестра раскрыла предсмертные слова Мандрыкина, который стал лежачим инвалидом после ДТП

Сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна вспомнила, что брат сказал перед смертью в прошлом году.
– Какое мнение у Вениамина было по поводу СВО? Да и всего происходящего.
– У него мнение было жесткое и категоричное: все, что делает наша страна, она делает правильно! Друзья и товарищи с противоположными взглядами отсеялись в первые дни.
– Веня четко разделил для себя – кто «за» и кто «против»?
– Конечно! Если ты «за» – значит, с нами, с Россией. Если нет – то против. А я всегда говорю так: кому что-то не нравится в нашей стране – аэропорты работают 24 часа в сутки. До свидания. Друзья знали мнение брата, все от него услышали. Многие сразу перестали звонить.
– Брат переживал из-за этого?
– Ни секунды. Главное, убедился, что мы с мамой, дети, племянник поддерживаем его точку зрения. Вот вы спрашивали, какими были последние слова Вени. Я вспомнила! Когда в больницу забирали, прошептал: «Неужели я победы не дождусь?» Вздохнул – и добавил: «Больше ничего не хочу – только бы увидеть нашу победу...».
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.