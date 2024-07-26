Сестра раскрыла предсмертные слова Мандрыкина, который стал лежачим инвалидом после ДТП

Сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна вспомнила, что брат сказал перед смертью в прошлом году.

– Какое мнение у Вениамина было по поводу СВО? Да и всего происходящего.

– У него мнение было жесткое и категоричное: все, что делает наша страна, она делает правильно! Друзья и товарищи с противоположными взглядами отсеялись в первые дни.

– Веня четко разделил для себя – кто «за» и кто «против»?

– Конечно! Если ты «за» – значит, с нами, с Россией. Если нет – то против. А я всегда говорю так: кому что-то не нравится в нашей стране – аэропорты работают 24 часа в сутки. До свидания. Друзья знали мнение брата, все от него услышали. Многие сразу перестали звонить.

– Брат переживал из-за этого?

– Ни секунды. Главное, убедился, что мы с мамой, дети, племянник поддерживаем его точку зрения. Вот вы спрашивали, какими были последние слова Вени. Я вспомнила! Когда в больницу забирали, прошептал: «Неужели я победы не дождусь?» Вздохнул – и добавил: «Больше ничего не хочу – только бы увидеть нашу победу...».