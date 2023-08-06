Сестра Мандрыкина раскрыла обстоятельства его смерти

Сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна подтвердила смерть 41-летнего брата.
«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печеночно‑почечная недостаточность. Умер он от инфаркта.
Сегодня забрала его реанимационная бригада, скончался в приемном покое. Не смогли ничего не сделать. Это произошло сегодня утром», – сообщила Жанна.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.
Источник: «Матч ТВ»