Сестра Мандрыкина раскрыла обстоятельства его смерти

Сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна подтвердила смерть 41-летнего брата.

«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печеночно‑почечная недостаточность. Умер он от инфаркта.

Сегодня забрала его реанимационная бригада, скончался в приемном покое. Не смогли ничего не сделать. Это произошло сегодня утром», – сообщила Жанна.