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    Сестра Мандрыкина раскрыла обстоятельства его смерти

    Сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина Жанна подтвердила смерть 41-летнего брата.

    «Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печеночно‑почечная недостаточность. Умер он от инфаркта.

    Сегодня забрала его реанимационная бригада, скончался в приемном покое. Не смогли ничего не сделать. Это произошло сегодня утром», – сообщила Жанна.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 14:29
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop 6 августа, 16:27

      покинул этот мир, освободился сам и освободил родных. 13 лет..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 15:41

      Очень жаль...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 15:38

      Царствие небесное

      4
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