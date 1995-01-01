Мандрыкин: «Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось»

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал о состоянии здоровья.

«Здоровье как было, так и есть. Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось. Врачи так и говорили: все улучшения только в первые три года. Потом – вряд ли.

Живу все там же, на Войковской. Ухаживают мама и сестра. Дни проходят одинаково: проснулся, позавтракал, после обеда пару часов сплю. В реабилитационный центр уже не езжу – смысла нет. Раньше инструкторы по физкультуре ходили раз в два месяца, сейчас раз в полгода. Курсы – по десять дней. Делают массаж и суставы мнут – чтобы совсем не «заржавел».

Денег хватает, не жалуюсь. Полтора года назад сильно помог Алишер Бурханович Усманов. Сумму не скажу – неудобно. Я его поблагодарил – позвонил через секретаря. Пенсия – тысяч тридцать. По нынешним временам неплохая. Зарплата была белая, отчисления шли хорошие», – сказал Мандрыкин