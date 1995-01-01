Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Мандрыкин: «Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось»

    Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал о состоянии здоровья.

    «Здоровье как было, так и есть. Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось. Врачи так и говорили: все улучшения только в первые три года. Потом – вряд ли.

    Живу все там же, на Войковской. Ухаживают мама и сестра. Дни проходят одинаково: проснулся, позавтракал, после обеда пару часов сплю. В реабилитационный центр уже не езжу – смысла нет. Раньше инструкторы по физкультуре ходили раз в два месяца, сейчас раз в полгода. Курсы – по десять дней. Делают массаж и суставы мнут – чтобы совсем не «заржавел».

    Денег хватает, не жалуюсь. Полтора года назад сильно помог Алишер Бурханович Усманов. Сумму не скажу – неудобно. Я его поблагодарил – позвонил через секретаря. Пенсия – тысяч тридцать. По нынешним временам неплохая. Зарплата была белая, отчисления шли хорошие», – сказал Мандрыкин

    • В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и с тех пор не может самостоятельно передвигаться.
    • Вратарь с 2001 по 2010 год числился в ЦСКА.
    • За московский клуб Мандрыкин сыграл в 69 матчах.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +620

      ZAITZEFF2011 27 минут назад

      Здоровья парню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      GSmall 39 минут назад

      Главное не сдавайся.Жизнь важнее всего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Антон bx14e 40 минут назад

      Жаль парня..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11543

      bset 1 час назад

      И друзей много осталось - помогут, если что)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru