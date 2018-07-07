Мандрыкин: «Игра сборной России – торжество антифутбола. Не сомневаюсь, что пройдем Хорватию»

Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

– Хорватию пройдем, ни секунды не сомневаюсь. Будет легче, чем с Испанией. Я знаю хорватов, мы играли с Оличем. Им даже режим нарушать не надо, – они и так расслабленные, пьют кофеек, им все по фигу... Но тактика у России на этот матч должна быть совсем другая. То, что творили на поле против испанцев, не прокатит. Если б не играли в тот вечер наши, я бы выключил телевизор. Смотреть это было невозможно.

– «Торжество антифутбола», как выразился Дель Боске?

– Вот именно. Торжество антифутбола.

– Почему испанцы были такие – у вас есть ответ?

– Есть. Смена тренера. От матча к матчу выглядели все хуже. Что б там ни происходило, Лопетеги надо было оставлять. А сильнее и португальцев, и Испании выглядела сборная Марокко. Эта команда меня просто поразила. Наши же на этом чемпионате могут забраться очень высоко. Лишь потому, что домашний чемпионат мира. На своем поле мы способны вообще никому не проиграть. Такого шанса не случится еще сто лет. А может, вообще никогда.

– С хорватами перестрелку в серии пенальти лучше не затевать. Судя по ловкости Субашича.

– Полная чушь! Пенальти – «угадайка» в чистом виде. Сегодня угадал ты, завтра – он. Я много в жизни ловил пенальти. Даже два в одном матче. Знаете, почему?

– Почему?

– Везло! О мастерстве вратаря это вообще не говорит. Как и статистика. Вот Де Хеа – по его воротам на этом чемпионате ударили 12 раз. Он пропустил 11 голов (прим. – Мандрыкин также учитывает мячи, пропущенные в серии пенальти с Россией), но остается для меня вратарем номер два в мире. Просто врагу не пожелаю быть вратарем сборной Испании. Стоишь, отдыхаешь, как у нас говорят, «холодный». Вдруг момент – гол! Снова стоишь, отдыхаешь минут сорок, игра вдалеке.

– Кто ж номер один в мире? Куртуа, Акинфеев?

– Куртуа мне вообще не нравится. Первый – Облак. Тут даже вопросов нет.

Матч Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.