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Оскар Диас
Статистика
Оскар Диас - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1984 (42), Мадрид
#7 | Нападающий
183 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
30
4
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
0 : 0
18.05.2014
Атлетик
1' - 71'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
0 : 2
11.05.2014
Альмерия
1' - 83'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
1' - 63'
52'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 2
27.04.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2 : 4
20.04.2014
Сельта
66' - 90'
88'
86'
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4 : 0
12.04.2014
Альмерия
69' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
1' - 61'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2 : 2
28.03.2014
Валенсия
1' - 66'
53'
57'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4 : 3
25.03.2014
Реал Сосьедад
1' - 80'
29'
63'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.03.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 1
02.03.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0 : 0
23.02.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1 : 0
15.02.2014
Альмерия
64' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2 : 0
09.02.2014
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
1 : 0
02.02.2014
Альмерия
76' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
26.01.2014
Хетафе
70' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 0
19.01.2014
Альмерия
84' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
6 : 1
11.01.2014
Альмерия
1' - 54'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
3 : 0
05.01.2014
Гранада
1' - 71'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
1' - 84'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0 : 0
15.12.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3 : 1
30.11.2013
Альмерия
1' - 71'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0 : 5
23.11.2013
Реал
73' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
62' - 90'
76'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 0
02.11.2013
Вальядолид
85' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1 : 2
30.10.2013
Альмерия
88' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
27.10.2013
Альмерия
54' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
20.10.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
06.10.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
0 : 2
28.09.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2 : 0
24.09.2013
Альмерия
73' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2 : 2
21.09.2013
Леванте
75' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 2
14.09.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2 : 2
31.08.2013
Эльче
82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2 : 2
23.08.2013
Альмерия
88' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2 : 3
19.08.2013
Вильярреал
87' - 90'
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