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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Хетафе
Альмерия - Хетафе: обзор матча 26 января 2014
Альмерия
26.01.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
49'
Д. Зонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Хетафе
Замена
Корона
️️️️
Д. Зонго
90'
+1
Желтая карточка
С. Дюбарбье
89'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
78'
Желтая карточка
М. Тебар
76'
75'
Желтая карточка
М. Ласен
70'
Замена
М. Ласен
️️️️
Мичел
Замена
О. Диас
️️️️
Ф. Сориано
70'
66'
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Москера
61'
Замена
Р. Лаго
️️️️
С. Эскудеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Зонго
Пас отдал
Сусо
49'
37'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-3-3-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
16
Дюбарбье
14
Тебар
20
Рафита
19
Зонго
23
Сориано
12
Азиз
10
Сусо
4-2-3-1
13
Мойя
2
Арройо
17
Лопес
3
Рафа
18
Эскудеро
5
Москера
8
Мичел
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
19
Марика
23
Сориано
7
Диас
7
Диас
23
Сориано
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
19
Зонго
15
Корона
15
Корона
19
Зонго
18
Эскудеро
3
Лаго
3
Лаго
18
Эскудеро
5
Москера
7
Лафита
7
Лафита
5
Москера
8
Мичел
25
Ласен
25
Ласен
8
Мичел
Остались в запасе
Альмерия
Хетафе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Альмерия - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Медитерранео
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