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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Валенсия
Альмерия - Валенсия: обзор матча 28 марта 2014
Альмерия
28.03.2014, пятница, 01:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
53'
О. Диас
55'
Корона
1'
С. Кейта
34'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Валенсия
Желтая карточка
Верса
86'
81'
Желтая карточка
Ж. Перейра
77'
Замена
Жонас
️️️️
Х. Фуэго
Замена
М. Тебар
️️️️
Корона
76'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Ф. Сориано
76'
67'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
С. Фегули
Замена
Родри
️️️️
О. Диас
66'
64'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
О. Диас
57'
ГОЛ! 2:2!
Корона
Пас отдал
Ф. Сориано
55'
ГОЛ! 1:2!
О. Диас
53'
40'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
А. Трухильо
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Варгас
Желтая карточка
А. Видаль
25'
Желтая карточка
Корона
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
24
Хишам Халуа
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Валенсия
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
2
Мане
20
Рафита
12
Верса
23
Сориано
15
Корона
10
Сусо
7
Диас
4-1-3-2
13
Гуаита
21
Рубен Везо
22
Матье
27
Перейра
24
Бернат
8
Фегули
20
Кейта
18
Фуэго
10
Парехо
11
Варгас
9
Алькасер
15
Корона
14
Тебар
14
Тебар
15
Корона
23
Сориано
7
Барбоза
7
Барбоза
23
Сориано
7
Диас
15
Родри
15
Родри
7
Диас
8
Фегули
10
Картабия
10
Картабия
8
Фегули
20
Кейта
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Кейта
18
Фуэго
17
Жонас
17
Жонас
18
Фуэго
Остались в запасе
Альмерия
Валенсия
24
Хишам Халуа
ЦФ
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
24
Хишам Халуа
ЦФ
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
Остались в запасе
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Альмерия - Валенсия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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