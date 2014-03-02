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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 02 марта 2014
Барселона
02.03.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
4 : 1
Завершен
Альмерия
10'
А. Санчес
23'
Л. Месси
84'
К. Пуйоль
88'
Хави
26'
А. Трухильо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Альмерия
Замена
К. Тельо
️️️️
Неймар
88'
ГОЛ! 4:1!
Хави
Пас отдал
Педро
88'
86'
Желтая карточка
М. Тебар
ГОЛ! 3:1!
К. Пуйоль
84'
82'
Желтая карточка
Верса
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
78'
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
71'
70'
Замена
М. Тебар
️️️️
Корона
61'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Родри
26'
ГОЛ! 2:1!
А. Трухильо
Желтая карточка
Адриано
24'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
23'
22'
Желтая карточка
Корона
17'
Желтая карточка
Р. Азиз
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
15
Корона
(К)
ОП
12
Верса
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
5
Пуйоль
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
3-4-2-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
15
Корона
12
Верса
16
Дюбарбье
12
Азиз
19
Зонго
15
Родри
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Неймар
37
Тельо
37
Тельо
10
Неймар
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
15
Корона
14
Тебар
14
Тебар
15
Корона
15
Родри
7
Барбоза
7
Барбоза
15
Родри
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Барселона - Альмерия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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