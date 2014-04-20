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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Сельта
Альмерия - Сельта: обзор матча 20 апреля 2014
Альмерия
20.04.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 4
Завершен
Сельта
40'
Родри
88'
О. Диас
19'
Нолито
52'
Шарлес
71'
Нолито
75'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Сельта
ГОЛ! 2:4!
О. Диас
Пас отдал
Родри
88'
Желтая карточка
О. Диас
86'
77'
Замена
И. Лопес
️️️️
Рафинья
75'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Рафинья
Желтая карточка
М. Тебар
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Родри
68'
67'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
Замена
О. Диас
️️️️
Сусо
66'
Замена
Корона
️️️️
Верса
58'
52'
ГОЛ! 1:2!
Шарлес
Пас отдал
Нолито
46'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Мане
42'
ГОЛ! 1:1!
Родри
Пас отдал
М. Тебар
40'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Ф. Сориано
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Рафинья
Желтая карточка
Верса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эстебан
2
Мане
22
Видаль
5
Трухильо
22
Нельсон
14
Тебар
12
Азиз
23
Сориано
12
Верса
10
Сусо
15
Родри
4-3-1-2
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
7
Крон-Дели
12
Рафинья
14
Лопес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
10
Сусо
7
Диас
7
Диас
10
Сусо
23
Сориано
19
Зонго
19
Зонго
23
Сориано
12
Верса
15
Корона
15
Корона
12
Верса
12
Рафинья
12
Лопес
12
Лопес
12
Рафинья
14
Лопес
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Лопес
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
Остались в запасе
Альмерия
Сельта
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Альмерия - Сельта
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Медитерранео
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