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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал Сосьедад
Альмерия - Реал Сосьедад: обзор матча 25 марта 2014
Альмерия
25.03.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 29 тур
4 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
29'
О. Диас
66'
Верса (П)
71'
Верса (П)
90+1'
Х. Халуа
22'
К. Вела (П)
58'
И. Агиррече
85'
М. Бергара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:3!
Х. Халуа
Пас отдал
М. Тебар
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Х. Халуа
️️️️
Корона
87'
85'
ГОЛ! 3:3!
М. Бергара
Пас отдал
Х. Прието
81'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Э. Барбоза
️️️️
О. Диас
80'
Замена
М. Тебар
️️️️
Ф. Сориано
76'
Желтая карточка
Верса
73'
73'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Ф. Сориано
72'
72'
Замена
Р. Пардо
️️️️
С. Каналес
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Верса
71'
70'
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Верса
66'
65'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
О. Диас
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
И. Агиррече
ГОЛ! 1:1!
О. Диас
Пас отдал
С. Марсело
29'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Желтая карточка
А. Трухильо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
24
Хишам Халуа
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
3-2-2-2-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
2
Мане
20
Рафита
12
Верса
23
Сориано
15
Корона
10
Сусо
7
Диас
4-2-1-3
1
Браво
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
5
Бергара
17
Зурутуса
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
15
Корона
24
Халуа
24
Халуа
15
Корона
23
Сориано
14
Тебар
14
Тебар
23
Сориано
7
Диас
7
Барбоза
7
Барбоза
7
Диас
3
Гонсалес
5
Кастро
5
Кастро
3
Гонсалес
20
Каналес
14
Пардо
14
Пардо
20
Каналес
17
Зурутуса
10
Прието
10
Прието
17
Зурутуса
Остались в запасе
Альмерия
Реал Сосьедад
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Альмерия - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
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