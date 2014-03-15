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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Альмерия
Райо Вальекано - Альмерия: обзор матча 15 марта 2014
Райо Вальекано
15.03.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
38'
А. Буэно
57'
Х. Ларривей
77'
Х. Ларривей
72'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Альмерия
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Я. Фальке
82'
79'
Желтая карточка
Родри
79'
Желтая карточка
Корона
ГОЛ! 3:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Х. Виера
77'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Рочина
74'
72'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сориано
Пас отдал
Родри
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Буэно
69'
68'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Д. Зонго
Желтая карточка
Р. Рац
67'
61'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
А. Видаль
61'
Замена
Сусо
️️️️
Верса
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларривей
Пас отдал
Я. Фальке
57'
43'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:0!
А. Буэно
Пас отдал
Я. Фальке
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
15
Рац
23
Арбилья
83
Зе Каштру
6
Гальвез
10
Трасоррас
15
Баэна
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
19
Буэно
3-2-3-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
16
Дюбарбье
12
Верса
12
Азиз
19
Зонго
15
Корона
15
Родри
44
Фальке
22
Мартинес
22
Мартинес
44
Фальке
19
Буэно
10
Виера
10
Виера
19
Буэно
16
Рочина
7
Бангура
7
Бангура
16
Рочина
19
Зонго
23
Сориано
23
Сориано
19
Зонго
22
Видаль
7
Барбоза
7
Барбоза
22
Видаль
12
Верса
10
Сусо
10
Сусо
12
Верса
Остались в запасе
Райо Вальекано
Альмерия
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Райо Вальекано - Альмерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Вальекас
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