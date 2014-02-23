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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Малага
Альмерия - Малага: обзор матча 23 февраля 2014
Альмерия
23.02.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Малага
87'
Желтая карточка
П. Перес
Замена
Корона
️️️️
Верса
87'
85'
Желтая карточка
А. Яковенко
84'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Р. Санта Крус
78'
Замена
П. Перес
️️️️
Ф. Тиссоне
78'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Саму
Замена
Родри
️️️️
Ф. Сориано
71'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
55'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Верса
37'
36'
Желтая карточка
М. Ангелери
33'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Ф. Сориано
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-4-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
16
Дюбарбье
20
Рафита
19
Зонго
23
Сориано
12
Азиз
12
Верса
10
Сусо
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Ангелери
20
Санчес
5
Антунеш
12
Тиссоне
14
Саму
4
Камачо
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
12
Верса
15
Корона
15
Корона
12
Верса
23
Сориано
15
Родри
15
Родри
23
Сориано
12
Тиссоне
11
Перес
11
Перес
12
Тиссоне
14
Саму
7
Яковенко
7
Яковенко
14
Саму
24
Санта Крус
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
24
Санта Крус
Остались в запасе
Альмерия
Малага
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Альмерия - Малага
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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