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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 14 сентября 2013
Атлетико
14.09.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
4 : 2
Завершен
Альмерия
15'
Д. Вилья
37'
Д. Коста (П)
64'
Тиагу
67'
Р. Гарсия
40'
Родри
90'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Альмерия
90'
ГОЛ! 4:2!
А. Видаль
Пас отдал
Верса
87'
Желтая карточка
Сусо
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
72'
Замена
О. Торрес
️️️️
Коке
70'
68'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Ф. Сориано
ГОЛ! 4:1!
Р. Гарсия
67'
Замена
А. Туран
️️️️
Д. Вилья
66'
64'
Замена
Корона
️️️️
М. Тебар
ГОЛ! 3:1!
Тиагу
Пас отдал
Габи
64'
53'
Желтая карточка
М. Тебар
Желтая карточка
Р. Гарсия
52'
46'
Замена
С. Марсело
️️️️
Э. Пельерано
Желтая карточка
Ф. Луис
45'
+1
40'
ГОЛ! 2:1!
Родри
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Коста
37'
36'
Желтая карточка
Э. Пельерано
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
15'
11'
Желтая карточка
А. Трухильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
19
Коста
7
Вилья
14
Гарсия
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
4
Пельерано
20
Рафита
14
Тебар
18
Фернандес
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
6
Коке
8
Торрес
8
Торрес
6
Коке
7
Вилья
66
Туран
66
Туран
7
Вилья
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
4
Пельерано
30
Силва Марсело
30
Силва Марсело
4
Пельерано
23
Сориано
7
Барбоза
7
Барбоза
23
Сориано
14
Тебар
15
Корона
15
Корона
14
Тебар
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
4
Марио Суарес
ЦЗ
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
37
Яссин Буну
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Атлетико - Альмерия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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