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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 11 января 2014
Атлетик
11.01.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
6 : 1
Завершен
Альмерия
6'
М. Рико
11'
А. Эррера
30'
Э. Ляпорт
52'
А. Адурис
68'
И. Гомес
87'
И. Гомес (П)
34'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Альмерия
ГОЛ с пенальти! 6:1!
И. Гомес
87'
Желтая карточка
М. Рико
83'
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
75'
ГОЛ! 5:1!
И. Гомес
Пас отдал
А. Эррера
68'
67'
Замена
Сусо
️️️️
А. Видаль
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Муньяин
61'
55'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Ф. Сориано
54'
Замена
М. Тебар
️️️️
О. Диас
ГОЛ! 4:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
52'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
50'
36'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
М. Сан Хосе
34'
34'
ГОЛ! 3:1!
Э. Барбоза
Пас отдал
Верса
ГОЛ! 3:0!
Э. Ляпорт
Пас отдал
М. Сусаета
30'
ГОЛ! 2:0!
А. Эррера
Пас отдал
М. Сусаета
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Рико
Пас отдал
А. Адурис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
51
Ираола
14
Сусаета
21
Эррера
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
20
Адурис
3-2-4-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
6
Торсильери
20
Рафита
16
Дюбарбье
12
Азиз
12
Верса
23
Сориано
7
Барбоза
7
Диас
10
Муньяин
18
де Маркос
18
де Маркос
10
Муньяин
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
23
Сориано
19
Зонго
19
Зонго
23
Сориано
7
Диас
14
Тебар
14
Тебар
7
Диас
22
Видаль
10
Сусо
10
Сусо
22
Видаль
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Атлетик - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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