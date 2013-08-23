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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 23 августа 2013
Хетафе
23.08.2013, пятница, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
32'
А. Лафита
85'
Д. Кастро (П)
30'
Родри
37'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Альмерия
Желтая карточка
Борха
90'
+2
88'
Замена
О. Диас
️️️️
Родри
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Кастро
85'
79'
Замена
Корона
️️️️
М. Тебар
69'
Замена
Р. Суарес
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Мику
️️️️
П. Сарабия
61'
Замена
П. Леон
️️️️
М. Ласен
53'
Желтая карточка
Р.
46'
37'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сориано
Пас отдал
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
А. Лафита
Пас отдал
П. Сарабия
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Родри
Пас отдал
Сусо
23'
Желтая карточка
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
29
Ким Юн Гю
ЦП
15
Корона
АП
21
Рубен Суарес
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
4
Алексис
3
Лаго
3
Рафа
20
Валера
7
Лафита
8
Борха
25
Ласен
17
Кастро
7
Сарабия
27
Колунга
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
4
Пельерано
5
Трухильо
20
Рафита
14
Тебар
16
Дюбарбье
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
25
Ласен
14
Леон
14
Леон
25
Ласен
7
Сарабия
20
Мику
20
Мику
7
Сарабия
15
Родри
7
Диас
7
Диас
15
Родри
14
Тебар
15
Корона
15
Корона
14
Тебар
23
Сориано
21
Суарес
21
Суарес
23
Сориано
Остались в запасе
Хетафе
Альмерия
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
29
Ким Юн Гю
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Мичел
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
29
Ким Юн Гю
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Хетафе - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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