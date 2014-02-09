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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетико
Альмерия - Атлетико: обзор матча 09 февраля 2014
Альмерия
09.02.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
80'
Верса
88'
Верса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетико
Замена
О. Диас
️️️️
С. Дюбарбье
90'
+3
Замена
Корона
️️️️
Сусо
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Верса
88'
84'
Красная карточка
Д. Арансубиа
ГОЛ! 1:0!
Верса
Пас отдал
Сусо
80'
77'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
Х. Соса
️️️️
Диего
67'
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Сусо
58'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Ф. Сориано
58'
55'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Сориано
43'
23'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-4-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
16
Дюбарбье
20
Рафита
19
Зонго
12
Верса
12
Азиз
23
Сориано
10
Сусо
4-3-1-2
1
Арансубиа
22
Манкильо
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
10
Диего
19
Коста
14
Гарсия
16
Дюбарбье
7
Диас
7
Диас
16
Дюбарбье
23
Сориано
7
Барбоза
7
Барбоза
23
Сориано
10
Сусо
15
Корона
15
Корона
10
Сусо
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
10
Диего
7
Соса
7
Соса
10
Диего
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
Остались в запасе
Альмерия
Атлетико
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Альмерия - Атлетико
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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