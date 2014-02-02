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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Альмерия
Эльче - Альмерия: обзор матча 02 февраля 2014
Эльче
02.02.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
59'
К. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Альмерия
Вторая желтая
Д. Суарес
90'
Желтая карточка
Д. Суарес
85'
Замена
К. Санчес
️️️️
К. Эррера
84'
82'
Желтая карточка
М. Торсильери
Замена
С. Пелегрин
️️️️
А. Ботиа
79'
Желтая карточка
Р. Перес
77'
76'
Замена
О. Диас
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
Э. Альбасар
72'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
70'
64'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
М. Тебар
64'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
ГОЛ! 1:0!
К. Эррера
Пас отдал
Х. Маркес
59'
Желтая карточка
Х. Маркес
49'
40'
Желтая карточка
Р. Азиз
24'
Желтая карточка
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-3-2-1
25
Тоньо
21
Альбасар
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
10
Хиль
21
Перес
10
Хави Маркес
7
Ману
10
Коро
17
Эррера
3-3-3-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
14
Тебар
2
Мане
12
Верса
12
Азиз
19
Зонго
10
Сусо
4
Ботиа
18
Пелегрин
18
Пелегрин
4
Ботиа
17
Эррера
15
Санчес
15
Санчес
17
Эррера
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
22
Видаль
7
Диас
7
Диас
22
Видаль
14
Тебар
23
Сориано
23
Сориано
14
Тебар
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
Остались в запасе
Эльче
Альмерия
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эльче - Альмерия
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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