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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Альмерия
Реал Сосьедад - Альмерия: обзор матча 27 октября 2013
Реал Сосьедад
27.10.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
13'
А. Гризманн
50'
А. Гризманн
85'
Х. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Альмерия
ГОЛ! 3:0!
Х. Анхель
85'
Замена
К. Вела
️️️️
Г. Кастро
81'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гризманн
76'
73'
Замена
М. Тебар
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Х. Рос
️️️️
М. Бергара
70'
54'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Родри
54'
Замена
О. Диас
️️️️
Р. Гарсия
53'
Желтая карточка
Рафита
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Анхель
50'
49'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
Р. Пардо
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
13'
5'
Желтая карточка
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
5
Бергара
10
Прието
14
Пардо
5
Кастро
7
Гризманн
9
Агиррече
3-2-3-1
1
Эстебан
16
Дюбарбье
6
Торсильери
5
Трухильо
22
Видаль
15
Гарсия
23
Сориано
12
Азиз
12
Верса
15
Родри
5
Бергара
10
Рос
10
Рос
5
Бергара
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Гризманн
5
Кастро
10
Вела
10
Вела
5
Кастро
15
Гарсия
7
Диас
7
Диас
15
Гарсия
23
Сориано
14
Тебар
14
Тебар
23
Сориано
15
Родри
7
Барбоза
7
Барбоза
15
Родри
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Альмерия
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Реал Сосьедад - Альмерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
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