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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 23 ноября 2013
Альмерия
23.11.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 5
Завершен
Реал
3'
К. Роналду
61'
К. Бензема
72'
Г. Бэйл
75'
Иско
81'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал
81'
ГОЛ! 0:5!
А. Мората
Пас отдал
Каземиро
75'
ГОЛ! 0:4!
Иско
Пас отдал
Хесе
Желтая карточка
Эстебан
74'
74'
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
О. Диас
️️️️
А. Видаль
73'
72'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
68'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
М. Тебар
️️️️
Э. Пельерано
66'
62'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Хесе
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Верса
59'
56'
Желтая карточка
А. Арбелоа
54'
Замена
Хесе
️️️️
К. Роналду
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
(К)
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
13
Диего Лопес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ОП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
7
Оскар Диас
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Эстебан
4
Пельерано
6
Торсильери
5
Трухильо
16
Дюбарбье
22
Видаль
12
Верса
12
Азиз
10
Сусо
15
Родри
4-2-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
14
Ильярраменди
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
22
Видаль
7
Диас
7
Диас
22
Видаль
4
Пельерано
14
Тебар
14
Тебар
4
Пельерано
12
Верса
23
Сориано
23
Сориано
12
Верса
14
Ильярраменди
5
Каземиро
5
Каземиро
14
Ильярраменди
7
Роналду
10
Хесе
10
Хесе
7
Роналду
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Альмерия
Реал
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Альмерия - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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