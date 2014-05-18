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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетик
Альмерия - Атлетик: обзор матча 18 мая 2014
Альмерия
18.05.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Корона
79'
Желтая карточка
Р. Азиз
74'
Замена
Родри
️️️️
О. Диас
71'
69'
Замена
А. Ираола
️️️️
М. Баленсиага
68'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Э. Ляпорт
59'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Рико
56'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
35'
Желтая карточка
М. Баленсиага
32'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
17'
Желтая карточка
Э. Моран
Замена
Р. Азиз
️️️️
Ф. Велес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Эстебан
5
Трухильо
6
Торсильери
4
Фран Велес
16
Дюбарбье
22
Видаль
19
Зонго
12
Верса
15
Корона
7
Диас
4-4-1-1
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
Баленсиага
14
Сусаета
39
Моран
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Фернандес
15
Корона
23
Сориано
23
Сориано
15
Корона
4
Фран Велес
12
Азиз
12
Азиз
4
Фран Велес
7
Диас
15
Родри
15
Родри
7
Диас
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
51
Ираола
51
Ираола
18
Баленсиага
17
Рико
21
Эррера
21
Эррера
17
Рико
Остались в запасе
Альмерия
Атлетик
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Альмерия - Атлетик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Медитерранео
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