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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Альмерия
Осасуна - Альмерия: обзор матча 08 ноября 2013
Осасуна
08.11.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Альмерия
18'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Альмерия
90'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Родри
86'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Видаль
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Сехудо
80'
Желтая карточка
О. Риера
78'
76'
Желтая карточка
О. Диас
71'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Р. Лоэ
66'
62'
Замена
О. Диас
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Х. Нуньес
️️️️
Э. Арментерос
46'
23'
Желтая карточка
М. Тебар
18'
ГОЛ! 0:1!
Родри
Желтая карточка
А. Дамиа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
31
Хосе Гарсия
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Рафита
ПЗ
29
Ким Юн Гю
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Бертран
33
Сильва
24
Лоэ
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
3-3-2-1
1
Эстебан
6
Торсильери
4
Пельерано
5
Трухильо
22
Видаль
14
Тебар
16
Дюбарбье
23
Сориано
12
Азиз
15
Родри
24
Лоэ
31
Хосе Гарсия
31
Хосе Гарсия
24
Лоэ
23
Арментерос
10
Нуньес
10
Нуньес
23
Арментерос
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Пуньяль
16
Сехудо
23
Сориано
7
Диас
7
Диас
23
Сориано
22
Видаль
15
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
15
Родри
7
Барбоза
7
Барбоза
15
Родри
Остались в запасе
Осасуна
Альмерия
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
29
Ким Юн Гю
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
20
Рафита
ПЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
29
Ким Юн Гю
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
20
Рафита
ПЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Осасуна - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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