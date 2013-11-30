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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Альмерия
Сельта - Альмерия: обзор матча 30 ноября 2013
Сельта
30.11.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
26'
Ф. Орельяна
49'
Б. Оубинья
59'
Шарлес
9'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Альмерия
79'
Желтая карточка
Сусо
Замена
Нолито
️️️️
М. Крон-Дели
77'
76'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Дюбарбье
71'
Замена
Д. Ромера
️️️️
О. Диас
68'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
67'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Ф. Сориано
Замена
А. Фернандес
️️️️
Рафинья
66'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Тони
60'
ГОЛ! 3:1!
Шарлес
Пас отдал
У. Мальо
59'
ГОЛ! 2:1!
Б. Оубинья
Пас отдал
Й. Ортенече
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Тони
26'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
9'
9'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Родригес
18
Ортенече
4
Костас
22
Мальо
4
Оубинья
7
Крон-Дели
14
Лопес
12
Рафинья
14
Орельяна
19
Шарлес
10
Тони
3-2-3-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
6
Торсильери
22
Нельсон
16
Дюбарбье
12
Азиз
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
7
Диас
10
Тони
17
Кастро
17
Кастро
10
Тони
12
Рафинья
17
Фернандес
17
Фернандес
12
Рафинья
7
Крон-Дели
3
Нолито
3
Нолито
7
Крон-Дели
7
Диас
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
7
Диас
16
Дюбарбье
15
Гарсия
15
Гарсия
16
Дюбарбье
23
Сориано
7
Барбоза
7
Барбоза
23
Сориано
Остались в запасе
Сельта
Альмерия
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Сельта - Альмерия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Балаидос
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