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Дидач Вила
Статистика
Дидач Вила - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1989 (37), Барселона
#12 | Защитник
184 см | 75 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 0
22.05.2022
Эспаньол
88' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
14.05.2022
Валенсия
87' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
2 : 1
11.05.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
4 : 0
30.04.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 1
17.04.2022
Эспаньол
87' - 90'
88'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.04.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
2 : 0
05.03.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
5 : 1
27.02.2022
Эспаньол
74' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 1
20.02.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
2 : 2
13.02.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2 : 1
07.02.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 2
31.12.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
17.12.2021
Эспаньол
87' - 90'
90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 0
05.12.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
1 : 0
28.11.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 0
20.11.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 0
06.11.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
2 : 1
31.10.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 1
26.10.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 2
23.10.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
2 : 0
18.10.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
03.10.2021
Реал
81' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
25.09.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
2 : 2
19.09.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 2
12.09.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
27.08.2021
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 0
21.08.2021
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
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