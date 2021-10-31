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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 31 октября 2021
Хетафе
31.10.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
31'
Э. Унал
56'
Э. Унал
38'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Мата
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
К. Баре
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+2
90'
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
88'
Желтая карточка
А. Педроса
Замена
Х. Куэнка
️️️️
К. Аленья
81'
Замена
Флорентину
️️️️
А. Ньом
81'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
77'
72'
Замена
К. Баре
️️️️
М. Морланес
Желтая карточка
Х. Сильва
70'
69'
Желтая карточка
Х. Пуадо
Желтая карточка
Н. Максимович
66'
Замена
Х. Сильва
️️️️
А. Акуругу
65'
63'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Н. Меламед
Желтая карточка
Д. Джене
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Унал
56'
46'
Замена
Л. Морон
️️️️
С. Дардер
46'
Замена
Я. Эррера
️️️️
О. Мелендо
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
А. Акуругу
31'
27'
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
Э. Унал
21'
Желтая карточка
С. Митрович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Флорентину
ОП
17
Хайме Мата
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
23
Митрович
40
Акуругу
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
9
Поведа
20
Унал
4-2-3-1
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
8
Морланес
10
Дардер
23
Эмбарба
21
Мелендо
10
Меламед
11
Димата
10
Аленья
4
Куэнка
4
Куэнка
10
Аленья
40
Акуругу
33
Сильва
33
Сильва
40
Акуругу
12
Ньом
12
Флорентину
12
Флорентину
12
Ньом
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
21
Мелендо
21
Эррера
21
Эррера
21
Мелендо
8
Морланес
88
Баре
88
Баре
8
Морланес
10
Меламед
7
Пуадо
7
Пуадо
10
Меламед
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
10
Дардер
80
Морон
80
Морон
10
Дардер
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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