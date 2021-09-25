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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 25 сентября 2021
Севилья
25.09.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
13'
Ю. Эн-Несири
87'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
89'
Замена
А. Вадильо
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Р. Мир
Пас отдал
К. Рекик
87'
Желтая карточка
Э. Ламела
81'
Замена
К. Рекик
️️️️
Л. Окампос
80'
78'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Эмбарба
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
70'
Вторая желтая
Т. Делэни
66'
Желтая карточка
Т. Делэни
65'
57'
Замена
Н. Меламед
️️️️
В. Лей
Желтая карточка
И. Ракитич
56'
Замена
Фернандо
️️️️
И. Ракитич
56'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
56'
46'
Замена
Л. Димата
️️️️
Ф. Мерида
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Фернандо
ОП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
27
Делэни
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-3-2-1
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
88
Баре
8
Мерида
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Лей
9
де Томас
7
Окампос
4
Рекик
4
Рекик
7
Окампос
11
Ракитич
5
Фернандо
5
Фернандо
11
Ракитич
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
7
Лей
10
Меламед
10
Меламед
7
Лей
22
Видаль
14
Вадильо
14
Вадильо
22
Видаль
23
Эмбарба
80
Морон
80
Морон
23
Эмбарба
8
Мерида
11
Димата
11
Димата
8
Мерида
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Севилья - Эспаньол
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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