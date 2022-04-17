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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 17 апреля 2022
Атлетико
17.04.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
52'
Я. Карраско
90+8'
Я. Карраско (П)
74'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Эспаньол
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Карраско
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
М. Морланес
Желтая карточка
М. Льоренте
88'
88'
Желтая карточка
Д. Вила
87'
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Педроса
80'
Замена
В. Лей
️️️️
С. Гомес
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Корреа
78'
Желтая карточка
С. Савич
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
Вторая желтая
Ж. Кондогбиа
71'
60'
Замена
О. Мелендо
️️️️
К. Баре
60'
Замена
М. Морланес
️️️️
Т. Вилена
Замена
Рейнилду
️️️️
Р. Лоди
58'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
М. Кунья
52'
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ж. Феликс
46'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Лемар
46'
Желтая карточка
А. Фелипе
45'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
37'
33'
Желтая карточка
Д. Лопес
30'
Желтая карточка
О. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
24
Врсалько
14
Льоренте
6
Коке
19
Кондогбиа
10
Корреа
18
Лемар
79
Феликс
3-2-3-1-1
13
Лопес
12
Калеро
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
17
Педроса
88
Баре
10
Дардер
52
Вилена
7
Пуадо
9
де Томас
6
Лоди
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Лоди
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
10
Карраско
18
Лемар
24
Врсалько
10
Кунья
10
Кунья
24
Врсалько
79
Феликс
7
Гризманн
7
Гризманн
79
Феликс
17
Педроса
12
Вила
12
Вила
17
Педроса
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
52
Вилена
8
Морланес
8
Морланес
52
Вилена
21
Гомес
7
Лей
7
Лей
21
Гомес
88
Баре
21
Мелендо
21
Мелендо
88
Баре
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Ойер
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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