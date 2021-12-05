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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 05 декабря 2021
Райо Вальекано
05.12.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
54'
Л. Кабрера (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
90'
+4
Красная карточка
Ф. Мерида
Желтая карточка
О. Валентин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
Р. Нтека
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гарсия
88'
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
88'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Гвардиола
74'
74'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
74'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Дардер
70'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
67'
61'
Замена
Л. Морон
️️️️
К. Баре
61'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
С. Гомес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Кабрера
54'
Желтая карточка
О. Трехо
40'
9'
Желтая карточка
Х. Пуадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Райо Вальекано
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Савельич
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
4-3-2-1
13
Лопес
22
Видаль
6
Кабрера
21
Гомес
17
Педроса
21
Эррера
88
Баре
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Пуадо
9
де Томас
18
Гарсия
13
Родригес
13
Родригес
18
Гарсия
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
14
Гвардиола
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Гвардиола
21
Гомес
12
Калеро
12
Калеро
21
Гомес
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
88
Баре
80
Морон
80
Морон
88
Баре
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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