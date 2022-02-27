Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 27 февраля 2022
Вильярреал
27.02.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
5 : 1
Завершен
Эспаньол
14'
Й. Пино
20'
Й. Пино
45+1'
Й. Пино
53'
Й. Пино
86'
Б. Диа
65'
К. Баре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Эспаньол
Желтая карточка
Р. Альбиоль
90'
+3
ГОЛ! 5:1!
Б. Диа
86'
82'
Замена
В. Лей
️️️️
Р. де Томас
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
76'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
75'
74'
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Педроса
65'
ГОЛ! 4:1!
К. Баре
64'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
63'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Эррера
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Ло Чельсо
63'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Капу
63'
ГОЛ! 4:0!
Й. Пино
Пас отдал
А. Данжума
53'
Замена
А. Манди
️️️️
П. Торрес
46'
46'
Замена
Л. Димата
️️️️
Т. Вилена
ГОЛ! 3:0!
Й. Пино
45'
+1
40'
Желтая карточка
А. Педроса
Желтая карточка
С. Орье
31'
ГОЛ! 2:0!
Й. Пино
Пас отдал
Э. Капу
20'
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
Пас отдал
П. Эступиньян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-3
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
92
Орье
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
7
Данжума
20
Ло Чельсо
10
Пино
4-4-1-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
21
Эррера
10
Дардер
52
Вилена
88
Баре
7
Пуадо
9
де Томас
14
Торрес
2
Манди
2
Манди
14
Торрес
6
Капу
10
Иборра
10
Иборра
6
Капу
20
Ло Чельсо
16
Гомес
16
Гомес
20
Ло Чельсо
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
17
Педроса
12
Вила
12
Вила
17
Педроса
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
9
де Томас
7
Лей
7
Лей
9
де Томас
21
Эррера
23
Эмбарба
23
Эмбарба
21
Эррера
52
Вилена
11
Димата
11
Димата
52
Вилена
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Эспаньол
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+