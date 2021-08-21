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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 21 августа 2021
Эспаньол
21.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
Желтая карточка
К. Баре
90'
+2
87'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Э. Капу
86'
Замена
А. Данжума
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Лопес
85'
Замена
К. Баре
️️️️
С. Дардер
75'
74'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Морено
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
67'
Замена
В. Лей
️️️️
Л. Димата
67'
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
Желтая карточка
О. Хиль
60'
54'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Педроса
46'
Желтая карточка
Р. де Томас
41'
36'
Желтая карточка
А. Морено
30'
Желтая карточка
М. Гомес
23'
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
26
Гори
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Лопес
10
Дардер
7
Пуадо
23
Эмбарба
11
Димата
9
де Томас
3-3-1-1-2
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
2
Манди
23
Педраса
6
Капу
5
Морено
14
Тригерос
16
Гомес
22
Диа
7
Морено
17
Педроса
12
Вила
12
Вила
17
Педроса
10
Дардер
88
Баре
88
Баре
10
Дардер
5
Лопес
8
Морланес
8
Морланес
5
Лопес
11
Димата
7
Лей
7
Лей
11
Димата
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
16
Гомес
7
Данжума
7
Данжума
16
Гомес
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
6
Капу
7
Пенья
7
Пенья
6
Капу
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
5
Морено
19
Раба
19
Раба
5
Морено
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
13
Ойер
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
26
Гори
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
26
Гори
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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