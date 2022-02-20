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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 20 февраля 2022
Эспаньол
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
50'
С. Дардер
36'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Севилья
Желтая карточка
А. Видаль
90'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Пуадо
88'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Хиль
88'
85'
Желтая карточка
Л. Окампос
Замена
О. Мелендо
️️️️
Я. Эррера
83'
Желтая карточка
К. Баре
81'
Желтая карточка
Х. Пуадо
76'
76'
Вторая желтая
Ж. Кунде
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Вилена
72'
71'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
71'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Корона
69'
Желтая карточка
Ж. Кунде
56'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Аугустинссон
56'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
ГОЛ! 1:1!
С. Дардер
Пас отдал
О. Хиль
50'
47'
Желтая карточка
Х. Корона
44'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Р. де Томас
30'
26'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
17
Педроса
6
Кабрера
21
Гомес
27
Хиль
88
Баре
10
Дардер
52
Вилена
21
Эррера
7
Пуадо
9
де Томас
3-2-1-2-2
37
Буну
34
Карлос
23
Кунде
6
Аугустинссон
5
Фернандо
27
Делэни
19
Хордан
17
Корона
7
Окампос
17
Мир
9
Марсьяль
52
Вилена
22
Видаль
22
Видаль
52
Вилена
21
Эррера
21
Мелендо
21
Мелендо
21
Эррера
7
Пуадо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
7
Пуадо
27
Хиль
80
Морон
80
Морон
27
Хиль
17
Корона
16
Навас
16
Навас
17
Корона
6
Аугустинссон
8
Торрес
8
Торрес
6
Аугустинссон
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
9
Марсьяль
10
Гомес
10
Гомес
9
Марсьяль
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Марко Дмитрович
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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