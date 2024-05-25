Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабио Дапрела - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1991 (35), Цюрих
#5 | Защитник
186 см | 86 кг
Швейцария | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
24
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
25.05.2024
Цюрих
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 1
20.05.2024
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
2 : 1
15.05.2024
Серветт
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 3
12.05.2024
Цюрих
73' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
21.04.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
1' - 87'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
0 : 1
06.04.2024
Цюрих
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Базель
2 : 2
30.03.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
2 : 2
17.03.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
3 : 2
09.03.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Цюрих
1 : 0
03.03.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лугано
2 : 0
25.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
2 : 2
31.01.2024
Лозанна-Спорт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.01.2024
Цюрих
1' - 84'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Цюрих
0 : 0
21.01.2024
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
1' - 84'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
1' - 50'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
0 : 2
04.11.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 1
28.10.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 31'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
0 : 0
21.10.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
3 : 2
07.10.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
1 : 4
01.10.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
2 : 1
26.09.2023
Грассхоппер
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Базель
2 : 2
03.09.2023
Цюрих
1' - 59'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Цюрих
1 : 1
26.08.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
3 : 0
05.08.2023
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
2 : 2
29.07.2023
Цюрих
1' - 90'
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+