Фабио Дапрела - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Дапрела
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|86
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Дапрела
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|86
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)