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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 06 апреля 2024
Серветт
06.04.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
45+3'
А. Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Цюрих
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Рохнер
Желтая карточка
Б. Мазику
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Я. Брехнер
88'
Замена
S. Wallner
️️️️
Б. Красники
Замена
Д. Дулин
️️️️
Т. Конья
82'
Замена
Б. Болла
️️️️
Г. Ондуа
82'
75'
Замена
А. Герреро
️️️️
А. Данте
64'
Замена
Д. Барни
️️️️
Н. Бораниясевич
64'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Ж. Гуйемено
61'
46'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
М. Криезиу
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Данте
43'
Желтая карточка
М. Криезиу
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Антунес
35'
18'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
4-4-1-1
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
8
Конья
5
Ондуа
21
Гуйемено
9
Стеванович
8
Антунес
27
Кривелли
4-1-3-2
25
Брехнер
31
Криезиу
25
Катич
2
Камбери
44
Данте
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
5
Ондуа
77
Болла
77
Болла
5
Ондуа
8
Конья
28
Дулин
28
Дулин
8
Конья
8
Антунес
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Антунес
21
Гуйемено
20
Нисимура
20
Нисимура
21
Гуйемено
31
Криезиу
5
Дапрела
5
Дапрела
31
Криезиу
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
28
Бораниясевич
18
Барни
18
Барни
28
Бораниясевич
44
Данте
3
Герреро
3
Герреро
44
Данте
7
Красники
4
4
7
Красники
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
32
Жереми Фрик
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Серветт - Цюрих
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
3
12
Офсайды
1
4
Количество передач
425
344
Сейвы
7
1
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Стад-де-Женев
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