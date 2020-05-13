Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Халил Алтынтоп - статистика

Завершил карьеру
8 декабря 1982 (43), Гельзенкирхен
#7 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Турция | Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
30
6
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1 : 1
13.05.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
1 : 1
06.05.2017
Аугсбург
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
4 : 0
30.04.2017
Гамбург
1' - 80'
28, 42'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3 : 1
22.04.2017
Аугсбург
1' - 90'
9'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 1
15.04.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
2 : 0
09.04.2017
Аугсбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 3
05.04.2017
Ингольштадт
78' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
01.04.2017
Аугсбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 1
18.03.2017
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
3 : 0
12.03.2017
Аугсбург
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 2
03.03.2017
РБ Лейпциг
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
25.02.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 3
17.02.2017
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
2 : 0
10.02.2017
Аугсбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
3 : 2
05.02.2017
Вердер
1' - 53'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 2
28.01.2017
Аугсбург
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 2
21.01.2017
Хоффенхайм
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
1 : 1
20.12.2016
Аугсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 0
17.12.2016
Боруссия М
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Гамбург
1 : 0
10.12.2016
Аугсбург
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 1
04.12.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 0
26.11.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
0 : 0
19.11.2016
Герта
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
75' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 3
29.10.2016
Бавария
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2 : 1
22.10.2016
Аугсбург
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
15.10.2016
Шальке-04
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
30.09.2016
Аугсбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
24.09.2016
Дармштадт
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 0
21.09.2016
Аугсбург
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
1 : 3
18.09.2016
Майнц
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
1 : 2
11.09.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 2
27.08.2016
Вольфсбург
83' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
4
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+