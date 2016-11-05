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Ингольштадт - Аугсбург
Ингольштадт - Аугсбург: обзор матча 05 ноября 2016
Ингольштадт
05.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
86'
Р. Бобадилья
90'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Аугсбург
90'
+1
Замена
Г. Качар
️️️️
К. Чжа-Чеол
90'
ГОЛ! 0:2!
Х. Алтынтоп
Красная карточка
Т. Левелс
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Р. Брежери
85'
80'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Ф. Макс
Замена
М. Хартманн
️️️️
Ш. Лекс
78'
Замена
С. Киттель
️️️️
А. Коэн
78'
75'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Шмид
62'
Желтая карточка
Ф. Макс
Замена
Д. Лескано
️️️️
Л. Хинтерсер
45'
Желтая карточка
Ш. Лекс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
11
Маурице Мультауп
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
34
Матип
18
Брежери
29
Зуттнер
28
Левелс
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
7
Леки
16
Хинтерсер
14
Лекс
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
13
Хинтереггер
16
Янкер
7
Шмид
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
36
Коэн
8
Киттель
8
Киттель
36
Коэн
14
Лекс
9
Хартманн
9
Хартманн
14
Лекс
16
Хинтерсер
37
Лескано
37
Лескано
16
Хинтерсер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
7
Шмид
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
7
Шмид
30
Макс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
30
Макс
Остались в запасе
Ингольштадт
Аугсбург
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ингольштадт - Аугсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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