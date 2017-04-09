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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 09 апреля 2017
Герта
09.04.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
12'
Д. Энтони Брукс
37'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Дарида
88'
85'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Г. Тигль
82'
Желтая карточка
К. Янкер
80'
Замена
Т. Усами
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
Аллан
️️️️
Н. Штарк
80'
Желтая карточка
В. Дарида
79'
69'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Кор
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
В. Штокер
69'
42'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони Брукс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЛП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
25
Брукс
4
Штарк
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
22
Пекарик
14
Штокер
5
Скьельбред
16
Дарида
8
Калу
11
Ибишевич
3-2-2-1-2
1
Хитц
2
Верхаг
3
Дансо
16
Янкер
39
Тигль
30
Макс
31
Кор
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
14
Штокер
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
14
Штокер
4
Штарк
29
Аллан
29
Аллан
4
Штарк
16
Дарида
35
Эссвайн
35
Эссвайн
16
Дарида
39
Тигль
7
Шмид
7
Шмид
39
Тигль
Финнбогасон
33
Усами
33
Усами
Финнбогасон
31
Кор
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
31
Кор
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
1
Томас Крафт
ВР
21
Юлиус Каде
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
21
Юлиус Каде
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Герта - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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