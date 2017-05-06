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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 06 мая 2017
Боруссия М
06.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
90'
А. Хан
57'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
Желтая карточка
А. Хан
90'
90'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
А. Финнбогасон
ГОЛ! 1:1!
А. Хан
90'
87'
Желтая карточка
Д. Кор
85'
Замена
Каюби
️️️️
Ф. Макс
Желтая карточка
Л. Штиндль
78'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Н. Эльведи
78'
Замена
К. Крамер
️️️️
Л. Бенеш
67'
60'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Финнбогасон
23'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЛП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Каюби
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
15
Кристенсен
23
Вестергор
10
Шульц
8
Бенеш
81
Дауд
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
28
Хан
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
8
Бенеш
23
Крамер
23
Крамер
8
Бенеш
30
Эльведи
5
Штробль
5
Штробль
30
Эльведи
30
Макс
30
Каюби
30
Каюби
30
Макс
27
Финнбогасон
25
Бобадилья
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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