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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 17 декабря 2016
Аугсбург
17.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
75'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
Ю. Шмидт
️️️️
Т. Усами
87'
85'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Дауд
75'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Раффаэл
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Шмид
75'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
72'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Ф. Макс
69'
59'
Замена
Ю. Корб
️️️️
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
7
Шмид
33
Усами
10
Байер
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
23
Вестергор
15
Кристенсен
17
Вендт
23
Крамер
5
Штробль
28
Хан
81
Дауд
9
Азар
11
Раффаэл
33
Усами
19
Шмидт
19
Шмидт
33
Усами
30
Макс
3
Стафилидис
3
Стафилидис
30
Макс
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
81
Дауд
7
Хофманн
7
Хофманн
81
Дауд
23
Крамер
4
Корб
4
Корб
23
Крамер
11
Раффаэл
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Раффаэл
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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