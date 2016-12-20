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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 20 декабря 2016
Боруссия Д
20.12.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
47'
У. Дембеле
33'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
90'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
А. Шюррле
️️️️
У. Дембеле
81'
78'
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Кор
73'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Я. Моравек
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Кагава
71'
Желтая карточка
С. Кагава
69'
65'
Желтая карточка
К. Стафилидис
52'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:1!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Кагава
47'
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Бартра
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Донь-Вон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Вайденфеллер
5
Бартра
28
Гинтер
5
Вайгль
29
Шмельцер
23
Мерино
10
Кагава
27
Гетце
10
Дембеле
7
Обамеянг
11
Пулишич
3-3-2-1
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
10
Байер
3
Стафилидис
30
Моравек
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
5
Бартра
5
Бендер
5
Бендер
5
Бартра
10
Дембеле
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Дембеле
10
Кагава
8
Кастро
8
Кастро
10
Кагава
31
Кор
20
Качар
20
Качар
31
Кор
30
Моравек
8
Фойлнер
8
Фойлнер
30
Моравек
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
7
Эмре Мор
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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