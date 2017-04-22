Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 22 апреля 2017
Айнтрахт
22.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
78'
М. Фабиан
87'
М. Фабиан
90+1'
А. Ребич
9'
Д. Гаувелеув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
А. Ребич
90'
+1
Желтая карточка
Д. Абрахам
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Фабиан
87'
81'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Д. Гаувелеув
ГОЛ! 1:1!
М. Фабиан
Пас отдал
Т. Чендлер
78'
75'
Замена
Т. Ридер
️️️️
П. Верхаг
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Хргота
73'
57'
Замена
Ю. Шмидт
️️️️
Т. Усами
56'
Желтая карточка
М. Хитц
Желтая карточка
А. Ребич
55'
Замена
Т. Тавата
️️️️
А. Баркок
45'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
А. Ордоньес
45'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гаувелеув
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Андерсон Ордоньес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
10
Марко Фабиан
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
6
Джеффри Гаувелеув
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
21
Шани Тарашай
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
4-1-3-2
1
Градецки
5
Очипка
21
Ордоньес
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
9
Ребич
10
Фабиан
25
Баркок
10
Хргота
8
Гачинович
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
3
Дансо
13
Хинтереггер
7
Шмид
30
Макс
6
Гаувелеув
33
Усами
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Баркок
17
Тавата
17
Тавата
25
Баркок
10
Хргота
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Хргота
21
Ордоньес
21
Тарашай
21
Тарашай
21
Ордоньес
33
Усами
19
Шмидт
19
Шмидт
33
Усами
2
Верхаг
23
Ридер
23
Ридер
2
Верхаг
6
Гаувелеув
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
6
Гаувелеув
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+