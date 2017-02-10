Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 10 февраля 2017
Майнц
10.02.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
31'
Л. Озтюнали
62'
Х. Самперио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
Замена
А. Зейдел
️️️️
Д. Кордоба
90'
+5
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
90'
+1
90'
Замена
Т. Усами
️️️️
Ф. Макс
73'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
71'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Замена
Й. Муто
️️️️
Б. Кркич
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Самперио
62'
60'
Желтая карточка
М. Хитц
Желтая карточка
Д. Латца
49'
45'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Шмид
45'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 1:0!
Л. Озтюнали
Пас отдал
Д. Кордоба
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Боян Кркич
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
АП
23
Тим Ридер
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Донати
5
Рамальо
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
29
Самперио
21
Озтюнали
9
Кркич
9
Кордоба
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
3
Стафилидис
23
Ридер
10
Байер
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
9
Кркич
11
Муто
11
Муто
9
Кркич
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
9
Кордоба
22
Зейдел
22
Зейдел
9
Кордоба
33
Чжи Донь-Вон
39
Тигль
39
Тигль
33
Чжи Донь-Вон
30
Макс
33
Усами
33
Усами
30
Макс
7
Шмид
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
7
Шмид
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+