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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 26 ноября 2016
Кельн
26.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
90'
+2
Замена
Г. Качар
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
С. Озкан
️️️️
Ю. Осако
85'
78'
Замена
Т. Усами
️️️️
Ф. Макс
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
Замена
М. Хартель
️️️️
С. Цоллер
65'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Хегер
57'
Желтая карточка
Й. Хектор
41'
39'
Желтая карточка
Д. Байер
36'
Желтая карточка
К. Янкер
29'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
Желтая карточка
Д. Хайнц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
4-1-2-3
18
Кесслер
14
Хектор
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
34
Рауш
31
Риссе
27
Модест
10
Осако
6
Цоллер
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
7
Шмид
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
6
Цоллер
10
Хартель
10
Хартель
6
Цоллер
10
Осако
5
Озкан
5
Озкан
10
Осако
6
Хегер
9
Руднев
9
Руднев
6
Хегер
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
30
Макс
33
Усами
33
Усами
30
Макс
7
Алтынтоп
20
Качар
20
Качар
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Кельн - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Рейн Энерги
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