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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 21 сентября 2016
Байер
21.09.2016, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
85'
Замена
К. Янкер
️️️️
Г. Качар
83'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Л. Бендер
76'
Пенальти не реализован!
Ч. Арангис
72'
71'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
66'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
65'
47'
Желтая карточка
П. Верхаг
45'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Чжа-Чеол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ПП
14
Чичарито
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-2-3-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
15
Драгович
18
Венделл
8
Бендер
20
Чалханоглу
20
Арангис
44
Кампль
31
Фолланд
14
Чичарито
4-4-2
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
10
Байер
27
Финнбогасон
33
Чжи Донь-Вон
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
8
Бендер
20
Похьянпало
20
Похьянпало
8
Бендер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Макс
30
Макс
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
16
Янкер
16
Янкер
20
Качар
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бай-Арена
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